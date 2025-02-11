Oyun mekaniği!

Trabzonspor hafta içi kupada İskenderunspor karşısında oynadığı kötü futbol ve kaybettiği 2 puandan sonra son haftalarda formda olan Eyüpspor karşısında vereceği reaksiyon ve alacağı 3 puan Beşiktaş derbisi öncesi moral ve güven kazanma açısından çok önemliydi. İç sahada bordo-mavililerin oyuna çok iyi başlandığı söylenemez. Nitekim ilk 5 dakikada bir karşı karşıya bir de penaltı şansından Eyüpspor yararlanamadı. Bu sanırım içerideki maçlardaki en büyük sorun gibi duruyor. Çünkü daha maçın başında bunu rakibe hissettirmeleri gerekiyor, diğer türlü rakibi buradan puan alırım diye maça ortak edip umutlandırıyor. Bu da Trabzonspor'un DNA'sında olan bir şey değil. İlk yarıda Trabzonspor üretmekte zaman zaman sıkıntı yaşadı, saha parselizasyonu iyi değildi. Bu nitekim top rakipteyken pres yapmayı engellediği gibi savunma önlemi almakta zorlandılar. İlk 30 dakika pozisyonlar verdiler bu yüzden. Set oyununda konumlanmaları iyi değil. Bir de Vişça ve Zubkov rotasyonlu oyunu ile arasına sıkışan orta sahanın oyuna katkı sunmakta çok sıkıntı yaşadı.

İkinci yarı orta sahaya yapılan doğru hamlelerle öncelikle bu bölgede sayısal denge sağlandı. Bunun getirdiği en önemli şey pas yapmaya başladığı gibi rakip yarı alana yerleşmeleri başta olmak üzere çok geçiş imkanı vermediler. Bunun yarattığı takım bütünlüğü ve enerji ile golü buldu bordomavililer. En büyük sıkıntı golü bulduktan sonra onu korumak için geriye yaslanmaları. Aksine momentumu yakaladıktan sonra daha fazla rakibin üzerine gidip hataya zorlayıp gol bulmak düşüncesinde olmalılar. Emre'nin direkten dönen topu gol olsa oyun farklı yöne gidebilirdi. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı daha önce söylediğim gibi top ayağında ve rakipteyken oyun istikrarının ve ezberinin oturması ile beraber tüm oyuncuların rollerinin belirlenmesi. Oyun mekaniğinin bir an önce oturması çok önemli.