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Anasayfa Yazarlar Reha Kapsal Devam ediyor!
Reha Kapsal

Reha Kapsal

13 Ocak 2025 | Pazartesi

Devam ediyor!

Hafta içi Türkiye Kupası'nda yenişemeyen iki takım, dört gün sonra lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef; her zamanki 3 puan... Onlar için tek endişe takımın oyun lideri Sara sakatlığı nedeniyle yok, tabii ki Kerem tercihi bu açıdan kesinlikle doğruydu. Başakşehir özelikle savunma ve orta saha oyuncularının cezalı ve sakat olması nedeniyle ciddi eksiklerle böylesine bir maça çıkmak tabii ki çok sıkıntılıydı. İlk devre topa ve oyuna hakim olan Galatasaray'dı. Birde buna rüzgar avantajı eklenince nerdeyse tek kale oyuna dönen bir maç oldu. Belki bunu çok üretkenliğe çeviremese de soyunma odasına önde girmesini bildiler sarı kırmızılılar... İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Rüzgarı arkasına bu sefer alan taraf olarak, en önemli silahı olan açık alana geçiş hücuma ile golü buldular ama ilk yarıdaki gibi anlamsız birbirine uyumsuz 3'lü oyuncu profili ve yanlış yerleşimleri ile her an rakibine pozisyon veren gol yiyecek görüntüsü sağlıklı bir savunma anlayışı değildi. Nitekim ikinci golü yemeleri tesadüf olmayacaktı ve olmadı. Oyunun dengesinin Galatasaray açısından oturmaması tempoyu zaman zaman yükseltip veya düşürememesinin en önemli nedeni Sara'nın olmayışı idi. Onun oyun liderliği ve aklı tabii ki çok önemli ve de bu konuda çok yetenekli ve lider bir oyuncu ama o olmadığı zaman buna bir çözüm üretmeli sarı kırmızılılar... Barış Alper yine sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadele onda, yüksek şiddetli koşular onda, iki golle maça damgasını vuran da o... Sanırım gecenin yıldızı tartışmasız o'ydu. Galatasaray herkesin bildiği gibi içerde ve dışarda her maç aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına frensiz tam gaz devam ediyor.

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Etiketler :
Başakşehir, Türkiye Kupası, Barış Alper, Galatasaray

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