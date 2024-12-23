Kalite!

Cuma günü Fenerbahçe 2 puanı Eyüpspor maçında bırakınca Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'ın iştahı ve motivasyonu had safhaya çıkmış oldu. Çünkü alınacak bir galibiyetle en yakın rakibine karşı 8 puanlık fark oluşturacaktı. Nitekim maç sonu bu da oldu. İlk yarı Kayserispor topa daha fazla sahip oldu ama bunu üretkenliğe dönüştüremedi. Elbette bunun en önemli sebebi ön alan baskısı ve ikinci topları alıp rakibinin topa sahip olmasıydı. Engelledikleri gibi oyunu da kurdurmadılar. Sarı-kırmızılıların en büyük eksikliği oyun hareketliliğinin yeteri seviyede olmaması. Aynı zamanda birbirlerine alan yaratamamaları da var. Hatta goller bulmasına rağmen maçın içine bir türlü girmediler. Tabii ki yetenekli oyuncularının farkıyla devreyi önde bitirmesini bildiler.



İkinci yarı Galatasaray daha kendi gücüne yakın bir oyunla başlangıç yapınca ve üstüne Yunus'un 60 metre topla tempolu driblingi ve de son vuruştaki bitiriciliği mükemmeldi. Sanırım şu ana kadar ligimizdeki atılan en iyi 2 golden birine aday olacaktır tartışmasız... Zaten bu golle maçın fişini de bir bakıma çekmiş oldular. Galatasaray maçının zaman zaman bazı bölümlerinde iyi oynamasa bile kazanmasını her zaman bilen bir takım. Bunun en önemli nedeni doğru kadro planlaması. Düşünün seviyeyi... İcardi yok ama Osimhen var... Başka söze gerek var mı? Bununla beraber ortaya çıkan bu tablo tartışmasız ligimizin üzerindeki oyuncu kalitesidir.