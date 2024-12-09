Düşünsün!

Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş önünde 3 puanı bırakması, sarı kırmızılar açısından Sivasspor maçının önemini bir kat daha artırmıştı. Galatasaray açısından çünkü alınacak üç puan zirve takibinde sarı lacivertlilerle puan farkını 6'ya çıkaracaktı.

Oyuna iyi başlayan sarı kırmızılar, Metehan'ın yaptığı acemice hareketle on kişi kaldı. Bu da Sivasspor'un oyun iştahını kabarttığı gibi motivasyonunu arttırdı. Nitekim Rodrigues'le bulduğu golle öne geçti. Esas sorulması gereken soru; Okan hocanın eksik kaldığı sürede hemen neden Nelsson'u oyuna almadı? Hocanın savunmasının merkezindeki dengeyi sağlaması gerekiyordu, burayı Berkan ile gidermeyi çalışmak doğru değildi. Nitekim onun yaptığı hata sonucu, sarı kırmızılılar kalesinde golü gördü.

Sarı kırmızılar sayısal olarak sahada eksik olmalarına rağmen, ilk yarıdaki mücadele gücü istek ve arzulu oyunuyla devreyi 2-1 önde bitirmeyi fazlası ile hak etti. Özelikle eksik kalmalarına rağmen orta sahayı oyunun merkezini çok iyi tuttu. Rakibin gereksiz üçlü savunma anlayış, bu bölgeyi iki oyuncu ile kapatmak istemesi tüm oyunun inisiyatifini sarı kırmızılara verdi.

Galatasaray'da sahada mücadele etmeyen bir tek oyuncu yoktu. Galibiyeti fazlası ile hak ettiler. Çünkü iki takım arasındaki en temel fark ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkan ile kaybetmemek için oynayan Sivasspor, tabii ki bu önemli farkın karşılığı Galatasaray bu zor deplasmandan galibiyetle dönmesini yettiği gibi şampiyonluk yarışında puan farkını 6 çıkarttı. En önemli rakibine ve kamuoyuna sanırım şu mesajı verdi: 'Bundan Sonra Fenerbahçe Düşünsün.'