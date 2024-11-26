İki konu!

Son haftalarda kötü giden bordomavililerin toparlanmasıyla beraber moral ve motivasyon kazanma açısından Adana Demir karşısında alacağı 3 puan önemliydi. Şenol hoca kadro dışı, sakatlık ve kart cezalısı oyuncular yüzünden sahaya çıkardığı 11'de önemli değişiklikler yaptı. Özellikle Mendy'nin uzun süreden sonra orta sahada oyuna başlaması bordo-mavililer adına önemliydi orta sahaya hem direnç getirdi hem sahipsiz topları kazanıp, iyi işler yaptı. Batagov, bu sezon ilk 11'de oyuna başladı.

Top tekniği olan solak oyuncu performansını biraz daha bekleyip diğer maçlarda gördükten sonra karar vermek daha doğru olacak. Muhammed Cham saha içinde hep top arayışında ama hücum bağlantısını daha doğru kurmalı. Cihan'nın da hücumda nerde ne zaman ne yapacağını bilmesi gerekir. Oyun bilgisini daha geliştirmesi gerekir. Eğer bunları daha doğru yaparsa yeteneği ile beraber kalitesini de üst seviyelere çekmiş olur. Son haftalarda oyuncuların tutkusu ve coşkusu çok azdı. Bu maçta rakip zayıf olmasına rağmen saha içindeki bordo-mavililerin gösterdiği ciddiyet, istek, kazanma arzusu çok olumluydu. Bundan sonraki maçlarda iyi oynarlar, kötü oynarlar ama saha içinde birlikte hareket edip savaşmayı diğer maçlara da mutlaka olumlu olarak yansıtmalılar. Trabzonspor'un devre arasında yapılacak nokta transferi çok doğru belirleyip buna göre yapması gerekir. Başta santrfor Onuachu olmak üzere bu tercihlerini en iyi şekilde yapmalılar. Adana Demirspor, Trabzonspor'un şu anki gücünü ve iyi oyununu test edeceği tabii ki bir rakip değil. Ama böyle bir 3 puana da bordo-mavililerin ihtiyacı vardı. Bu geçiş sürecinde iki önemli konu başlığı var. Birincisi devre arasında yapılacak transferler, ikincisi de oraya kadar saha içindeki oyununun gelişimi. Mutlaka bu iki konu hakkında da Şenol hocanın planları ve fikri vardır.