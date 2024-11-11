Güçlü ve istikrarlı

Fenerbahçe, iç saha mesaisinde tek hedefi tartışmasız üç puan çünkü gündüz maçında sarı kırmızılıların aldığı galibiyetle puan farkı Sivas maçı öncesi 8'e çıktı. Bu ister istemez baskı yaratır sarı lacivertli oyuncular üzerinde. Maç önü derin bir kadro değişikliği Alkmaar maçı 11'inden 5 oyuncu değişikliğine gitmiş Mourinho. Bu çıkan takım daha ofansif sol bek ve orta saha tercihi bunu gösteriyor, 45 dakikalık bölümde RCS (rakip ceza sahasında) topla buluşma 30 oldu. Bu başarılı istatistik özellikle ilk yarı final paslarında doğru tercih yapılmaması ve son vuruşlarda o beceriyi göstermemeleri nedeniyle daha farklı bir skorla devre arası soyunma odasına gitmelerini engelledi sarılacivertlilerin. İkinci yarı ilk yarı zaman zaman çok doğru yaptığı karşı presi bu yarıda da ikinci penaltı golü öncesi başlangıcında yaparak maçın iki farka gelmesini sağlayan en önemli etkendi.

Fenerbahçe üç gün önce oynadığı AZ maçının fiziksel olarak yorgunluğunun sahada hissedilmemesinin nedenlerini iyi okumak gerek. 1- Doğru planlanan kadro seçimi. 2- Oynayan takımın daha ofansif olması. 3- Daha fazla topla oyun becerisi oyuncu tercihi. 4- Topun kaptırıldığı yerde hemen topu kazanmak için yapılan karşı pres (ikinci goldeki gibi). 5- Takımın sahada enine ve boyuna daha birlikte kompakt bir yapı oluşturması. 6- Sarı-lacivertli taraftarın takımını devamlı motive edip, saha içinde futbolcuların coşkusunu artırması. Sarı-lacivertlilerin bu oynadıkları oyun tam istenilen seviyede olmasa da hücum oyununu ve savunma anlayışı seviyesini yukarıya taşır, performanslarını daha iyi duruma getirirlerse saha içinde daha (güçlü ve de istikrarlı) bir takım görüntüsü verirler. Bu da şampiyonluk yarışında sarı lacivertlilerin başarılı olması için sahada en büyük farkı şüphesiz yaratacaktır.