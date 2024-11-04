Düello

Trabzonspor çıkış peşinde ve kötü giden sezonda kendini taraftarlarına affettirme derdindeydi, Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmamak için bir eşik maçı görüyordu bu karşılaşmayı... Sonuçta iki takımın derdi ayrı ama düşünceleri aynı, tek hedef 3 puan. Trabzonspor oyuna baskın başladı İlk 15 dakikada pozisyonlarda buldu gole çeviremedi, sonraki bölümde F.Bahçe hem oyunu hem de topun kontrolü eline aldı. Bu oyun dengesizliğinde sarı lacivertliler; En-Nesyri ve Fred iş birliği ile golü bulup ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıya F.Bahçe iyi başladı ilk 10 dakikada üç tane net gol pozisyonu buldu ama Uğurcan kurtarışlarıyla takımını oyunda tuttu.

Böyle bir maça tecrübesiz ve yeterliliği tartışılacak bir hakemi vermek çok yanlıştı. Çünkü VAR olmasa Trabzonspor'un iki penaltısı verilmeyecekti. İşin tuhafı Oğuzhan Çakır ilk yarıda Okay'ın attığı net golde aksiyon tamamlanmadan erken düdük çaldı. Kendi dahil kimse anlamadı. Bu maç için konuşulan iki hakemden biri Kadir Sağlam'dı. Diğeri zaten olmaz idi ama ne hikmetse piyangodan çıkar gibi Oğuzhan Çakır'a verildi. Tabii buradaki en büyük etken genç oluşu... Olsun da ama yeterliliği de olsun... En önemlisi bu maç ikinci yarı kontrolünden çıktı. Böyle maçın ne taktiği ne oyun planı ne 11'ler ne değişiklikler... Konuşulacak konular değil, en büyük hata atamayı yapanlar. Zaten ikinci yarı orta sahaların bay-pas edildiği, her iki takım için bir düelloya dönen bir maç oynandı. Ortaya çıkan skorun iki takıma da yaramadığı, galip gelmek için her türlü risklerin alındığı bölümde; Fenerbahçe son dakikada bulduğu golle bu düellonun kazananı oldu.