Transfer mimarisi!

Trabzonspor geçen hafta aldığı 3 puanın moreli ile Hatay deplasmanına çıktı hedef ordanda alınacak galibiyetle seri yakalanması ve milli takım arasında sakat olan oyuncularının bir kısmının dönmesi ile üst sıraları zorlamak sanırım tek düşüncesi idi borda mavililerin.



İlk yarı hadi oyun yok organizasyon yok üretkenlik yok kalite yok ne ararsın bu takımdan bari mücadele etsin savaşsın ama öyle vurdum duymaz oyuncu topluluğu sahada varki ilk 30 dk Trabzonspor bir tane bile rakibine foul yapmadılar.



Çıkan ilk 11'de iki tane 6 numara ile oynamak doğru değil nitekim devre arası bu ısrarından vazgeçerek Şenol hoca buraya doğru ofansif bir hamle ile Ortasaha dengesini sağladı.

İşin enteresan yönü her sene en çok ortasaha bölgesine oyuncu alınıp nasıl ortasahasız oynuyorlar bordo mavililer bu da ayrı bir konu.

Yeni transfer Cham daha fazla takım içinde sorumluluk alması gerekir.



İkinci yarı daha fazla hücuma çıkan öne giden görüntü verdi bordo mavililer yalnız top rakipte iken önlem almada sıkıntıları var geniş alanda oynadıklarından çok geçiş hücumu yedi rakibinden.

Tranzonspor'un en büyük hatası sezon başı transfer mimarisdeki yaptığı yanlışlar ve bu kadar iyi olmasa bile Hatayspor gibi ligin en zayıf takımlarından birine karşı ne olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılması gerekirdi.