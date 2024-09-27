Doğru adres!

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde yakından tanıdığı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, bu sene formsuz, lige iyi başlamadı ve 12. sırada şu an. Geçen seneki hocasını ve de üç önemli oyuncusunu transfer döneminde kaybettiler. Bu durumun sarı-lacivertliler lehine olduğu kesin ve özellikle son derbi mağlubiyetinin kötü izlerini silmek adına da çok önemli bir karşılaşma olacaktı şüphesiz. Jose Mourinho, bu maçın ilk 11'inde 5 farklı oyuncuyla oyuna başladı. Herkesin gözü hem oynanacak oyunda ve bu oyuncuların göstereceği performanstaydı. Fenerbahçe maça, rakip ön alan baskısıyla başlayınca bunu doğru pas şablonları ile kıramadıkları gibi rakiplerine ilk 15 dakikada üç net fırsat verdi. Bu yarıda top ayağında hücum etmekte sıkıntı yaşadıkları gibi topa ritim veremediler ve top ayaklarında iken az temaslı oynamadıklarından dolayı çok pres yediler.

Buna rağmen duran toptan golü bulmaları ikinci yarıdaki oyunun daha iyi olmasının en temel nedeniydi. Çünkü takımın motivasyonunu net bir şekilde yukarıya çektiği sahada görüldü. İkinci yarı oyunu dengeleyen, rakibine ön alan baskısı yapan, daha top ayağındayken çabuk oynayıp oyun hareketliliği ve oyun iştahı iyi olan Fenerbahçe'nin, Avrupa macerasına hak ettiği üç puanla başlaması, özellikle mental anlamda sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertli futbolcular adına özgüven ve moral açısından önemliydi. Bunun yanı sıra taraftarının gönlünü alması açısından da çok önemliydi. Fenerbahçe'nin saha içinde yaptığı doğru şeyler olduğu gibi eksik yaptığı işlerde var. Bunu çalışarak düzeltecek iki doğru adres; Samandıra ve Jose Mourinho.