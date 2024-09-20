Transfer yanlışları

Bugüne gelirken sezon başından bakmak gerekir.

Trabzonspor'un ilk 3 transferine bir bakalım; Barisic, Lundstram ve Pedro Malheiro...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir kenara bırakalım, Beşiktaş'ın ilk 3 transferine bakalım; Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista... Daha önce de söylemiştim, 10 tane, 13 tane oyuncu almaya gerek yok.

Beşiktaş'ın 3 nokta transferiyle fark yarattığını da söylemiştim. Bu transferler genel olarak A'dan Z'ye yanlış. Lundstram'ı alıyorsan, Okay'ı niye alıyorsun? Mendy var orada, Lundstram'ı niye alıyorsun? 3'ü de aynı profil. Barisic alınıyor sol beke ama ağır, oraya dinamik bir oyuncu lazım. Pedro Malheiro alınıyor sağ beke ama ne savunması iyi ne de hücumu...



Dragus geçen sezon 14 gol atabilir fakat Trabzonspor'un santrforu farklı olur. Yarıştığın diğer büyük takımların santrforlarına bak, bir de sezona başlarken kendi santrforuna bak... Oyuncu transferleri yanlıştı ve direkt takıma yansımaya başladı.

Abdullah Avcı, Trezeguet'yi nasıl verdi, o beğenmediğiniz Trezeguet dikine oynuyor, hızlı gidiyor. Geçen sene 10'un üstünde gol attı. İkinci santrfor gibiydi. 5 tane Orsic yapar, beğenmediğiniz Trezeguet... Bu scout ekibi kim? Bu futbol aklı kim? Bu kadar hata olur mu? Şenol Hoca'nın eli henüz net değmedi.

Beşiktaş maçında eksik kaldı, dün de maçın son bölümünde tecrübeli futbolcular büyük takım nasıl oynar onu gösterdi. Burada bir yanlışlık var... Dikine oynasın Trabzonspor deniyor ama alan varsa oynayabilirsin.

Bir takımın nerde, ne zaman dikine oynayacağı çok önemli.

Trabzonspor'da evet yorgunluk var, Beşiktaş maçını nerdeyse 90 dakika 10 kişi oynadılar. Ama bir set hücumu olur, bir sabırlı oyun olur, organizasyon olur, Şenol Hoca yeni geldi ama bu kadar hızlı geçişler yeniyorsa savunmada Trabzonspor'un oyunuyla ilgili soru işaretidir.