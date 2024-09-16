Moral ve Dersler!

Sarı lacivertlilerin önümüzdeki hafta Galatasaray derbisi öncesi rakip Kasımpaşa... İster istemez akıllar o büyük maçta, bedenler ise sahada... Bu ortamda oyundan daha çok alınacak 3 puan daha önemliydi. Fenerbahçe ilk yarıda rakibine göre daha fazla topla oynamasına rağmen bunu pozisyon zenginliğine çeviremedi. Sarı lacivertliler ilk yarı kendi sol kanadını Saint-Maximin ile çok etkili kullandı. Maximin solosuyla, 1 gol, 1 penaltı ile maçının kazanılmasına tek başına direkt etki etti. Dzeko yedek, herkesin beklediği En-Nesyri sahada ama ona uygun oyun oynamadı sarı lacivertliler... İlk yarıda rakip yarı alanda topu tutamadılar. Hal böyle olunca iki kenar beki fazla hücuma destek vermediği gibi kaybedilen topların geri kazanılmasına da reaksiyon veremedi, karşı prese gidemediler... Bu da takım halinde geri koşmasına neden oldu, Fenerbahçe'nin... Bunun nedeni sarı lacivertlilerin, geniş alanda oynaması ve takım boyunun uzunluğu. İyi giden maçın son bölümünde de net pozisyonlar verdiler Kasımpaşa'ya, buna dikkat etmeliler... Orta saha üçlüsü savunma anlamında çok iyi oynadı ama hücum anlamında o kadar iyi değillerdi, sarı lacivertlilerin. Bu maçta net görülen; En-Nesyri hazır değil. Osayi-Samuel sağlıklı olduğu zaman, o oynar çünkü onsuz hücum anlamında Mert'le sağ kanat işlemiyor. Oosterwolde iyi niyetli ama hücum anlamında çok yetersiz. Fenerbahçe yine Göztepe maçındaki gibi 2-0 bulunca vites küçülttü ve rakibine pozisyonlar verdi. Bu oyun dengesizliğine çözüm bulmaları gerek. Skor al, sonra korumak için geriye çekil, topu rakibe bırak, bu büyük takım oyunu olmaz ve olmamalı. Fenerbahçe skoru korumak için oynamaz. Bu galibiyet, derbi öncesi Fenerbahçe'ye moral ve motivasyon olacağı gibi; bazı eksikliklerden de çıkarılacak dersler var.