Farklı sonuçlar!

Trabzonspor'un kendi evinde mağlup olduğu Rapid Wien deplasmanında amaç gol ve goller olmalıydı kuşkusuz tur atlamak için. Bordo mavililerin çıkan 11'i ilk maçtaki kadronun üç aşağı beş yukarı aynısı. Üretmeyen, orta saha etkisiz, üretken olmayan ve bireysel oynayan forvet. Savunma dağınık ve çok pozisyon hatası yapıyor. Yine sahanın en iyisi Uğurcan. Yalnız ilk yarı 5 net gol kurtardı ama o da nereye kadar. İşin tuhafı iki maçta kaleci ile beraber 8 defans oyuncusu ile oyna, 10'dan fazla net pozisyon ver bununla beraber iki maçta rakip ceza sahası içinde bir tane topla buluşamadı. İlk yarı o kadar kötü oynayan takıma müdahalede bulunulmaması, oyuncu değişikliğine gidilmemesi anlaşılır gibi değil.

Oynanan oyundan nasıl memnun Abdullah Avcı. Sen gol pozisyonu üretemiyorsun ve rakip çok net goller kaçırıyor. Bir ara Ozan Tufan santrfor arkasında Draguş'la oynadı bunu da gördük ya pes valla. Şu kadro böyle oynamaz yazık gerçekten. Tercihler baştan sona yanlış ve oyuncu değişikliği tabi ki. Avcı, daha cesur olmalı korkmamalı sahadaki vücut dili bile bunu söylüyor. Bir takım tabi ki iki maçta rakibine yenilir bunlar futbolun içinde var ama bunu da hak edecek oyun oynamalı ve mücadele etmeli böyle sıradan bir rakibe karşı ezilmemeli. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsin.