Akıllı takım!

Galatasaray için bu sezonun en önemli ve telafisi olmayan maçlarından birisi. Hedef Young Boys'u rövanş maçında geçip UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki yeni formatında yer almak aynı zamanda bunun getireceği maddi getiri gibi kulübün prestiji açısından da oralarda yarışması çok önemli. Sarı kırmızılıların saha dizilişi 4/4/2 Okan hoca ilk maçın bir bölümünde oynadığı formasyonu bu sefer oyun başlangıcı olarak seçmiş. Tek hedef 2 farklı skorla turu geçmek. İlk yarı pozisyona bu kadar hücum oyuncu ile giremeyen Galatasaray rakibine net gol pozisyonları verdiği gibi kalesinde 5 isabetli 11 şut gördü. Saha içi çok geniş alanda oynandığında ilk yarıdaki gibi çok geçiş hücumu yedi sarı kırmızılılar diziliş bu oyuncularla 4/4/2 değil 4/2/2/2 olur bu oyuncu özellikleri ile yani hücumda Kerem ve Ziyech içeride oynar ve de böylece kenar beklerine de alan yaratmış olunur daha hücumda kompakt hareket ederek top kaybında sistem üzeri karşı pres daha fazla oyuncu ile daha doğru yapılır ve bu kadar rakibe gol pozisyonu verilmezdi. Sahaya çıkan 11'de orta saha ve santrafor ikilisi birbirini tamamlamıyor.

Okan hoca oyunun bir bölümünde alması gerek riski oyunun başında alarak büyük hata yaptı. Bunu da turu kaybederek ödedi sarı kırmızılılar. Sara 18 milyon euro verilmiş derin oyun kurucu değil. Jelert 9 milyon euro verilmiş yedek. Bununla beraber üç ayda bir sol bek alınamadı. Bunlar tam bir transfer hatası. Bizim futbol iklimimiz maalesef bazı olayları çok abartıyor bu yaklaşım bana göre insanların gerçeği görmesini engelliyor. Çünkü Galatasaray'ın yakaladığı serilerde hep güçlü oyun oynadığı söylendi. Bu tabi ki doğru değil öyle olsa oyuncu kalitesinin önemi bu kadar öne çıkmaz öne çıkan ezberlenmiş oyun olur. Okan Buruk bunu üçüncü sezonunda 9 tane geçtiğimiz sezonlarda oynayan oyuncularla bir futbol fikri takımına monte edemiyorsa oyuncu bağımlı değil oyuna bağımlı en önemlisi sürdürülebilir saha içinde savunmada ve hücumda ne yaptığını bilen Akıllı takım oluşturamıyorsa oturup düşünülmesi gereken futbol adına çok şey var demek. Eğer bu Arenada yer almak ve de başarılı olmak istiyorsan bu gerçeği unutmamak lazım.