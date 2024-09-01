Toparlanma

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligine veda etmesi ekonomik ve prestij açıdan hiç iyi olmadığı bir ortamda çıkılan Adana Demirspor deplasmanında bu sıkıntılı süreci unutturmak istiyordu. Alınacak galibiyet bu açıdan önemliydi çünkü kaybedilecek puan kaybı ile gergin olan ortam milli takım arası dahada çok gerilecekti.



Transfer yasağı olan Adana temsilcisi karşısında atılacak bir gol rakibin tamamen dağılmasına neden olacaktı nitekim Galatasaray Kerem ile bulduğu gol ile bu ortamı sağladı bundan sonraki bulduğu gollerle ilk yarı içeri 4-0 girerek maçında fişini çok erken çekmiş oldu.

Galatasaray'ın geçtiği şu sıkıntılı dönemde saha dışında çok enteresan işler oluyor esas saha içinden çok bu sorunlara dikkat etmeli.



Son iki sezonda 7 sol bek denemesi, sol bekte zaman zaman oynayan ama asıl pozisyonu sağ bek olan Jelert'i burda oynatması hala Kaan'ın sağ bek oynaması, Dubois'in Adanaya getirilip anlaşılmaz bir şekilde otel odasından alınıp İstanbul'a geriye yollanması, hala takımın oyunun temposu belirleyecek iyi bir oyun kurucu ve oyun liderinin hala transfer edilmemesi gibi sorunlar var.



Bu farklı kazanılan maç sıkıntılı zamanda ilaç gibi geldi Sarı kırmızılılara moral ve motivasyon aynı zamanda mental açısındamda çok iyi oldu.

Yalnız bu maç Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu gösterecek bir maç değil bu onları yanıltmasın Okan hoca bu hataya kesinlikle düşmemeli.

Şöyle sezon başından beri tüm maçları gözden geçirdiğimizde saha içi organizasyonunda hücum ve de savunmada çok ciddi sıkıntılar var. Bunları doğru tespit edip doğru çözümler üretmeli yarışacağı üç kulvarda da başarılı olup takımını hedefe ulaştırmak istiyorsa.

