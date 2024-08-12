Seviye ve gelişim

Trabzonspor yeni hedeflerle yeni sezonda Sivas'ta sahne alıyor. Tek düşünce Şampiyonluk ama bunun sahaya yansıması istenilen ve beklenilen seviyenin kesinlikle çok altında. İlk yarı Trabzonspor yüzde 70 topla oynayıp net pozisyon üretemediler bunun en önemli sebebi top ayağında iken hücum edememesi ve bununla ile ilgili bir planının olmaması.

Trabzonspor'un rakibini hataya zorlayacak baskı ve pres anlayışı da yok. Rapid Wien maçının doğru olmayan orta saha tercihinden sonra radikal bir değişiklikle daha ofansif oyuncu ile maça başlamak her şeyin hücum adına istenilen seviyeye gelip goller bulunacak anlamına gelmez ve gelmedi nitekim. Yapılan 10 transferin uyum sorunundan daha çok bana göre kalite sorunu var. Bu kadar fazla transfer yapıp bu kadar para vermek yerine daha az oyuncu alarak ama nokta transfer yaparak bir de kaliteli oyuncu alarak, bu rakamı orada kullanmak sanki daha doğru olacağı gibi takımın gücünü, kalitesini ve seviyesini daha yukarları da taşırdı diye düşünüyorum.

Sezonun dördüncü resmi maçı ve her karşılaşmada kaleci Uğurcan Çakır sahanın en iyisi ise sanırım fazla söze gerek yok. Çünkü ne oynadığı belli olmadığı gibi bir fikri, bir felsefesi olmayan görüntüsü veren, bununla beraber fiziksel olarak da iyi olmayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımına bir oyun kimliği oluşturması, istenilen seviyeye getirmesi ve oyun olarak da geliştirmesi için daha fazla mesai harcaması gerekli.