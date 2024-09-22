Değilsinnn!

Sezonun 6 haftası Kadıköyde Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi maçın önemi hem yeni gelen sarı lacivertlilerin teknik adamı J.Mourinho, maç kaybında sarı kırmızılarla farkın 5 puana çıkması, Galatasaray açısından ise geçen seneki Samiyendeki mağlubiyetin hemde 80 dk 10 kişi ile oynanan maçın izlerini silmek Fenerbahçe J.M ile sezon başından beri bir oyun kimliği yok tek plan S.Maxımın kanadından hucüm etmek , ne pres, ne doğru savunma ne de top ayağında hücum nasıl yapacaklar diye bir oyun anlayaşı yok ara sıra baskı yapsalarda bu içgüdüsel ve spontane olarak gerçekleşti Kaleci hatalı gol yiyor, savunma dağınık, ortasaha yetersiz, hücum etkisiz ve sonuç tabiki kaçınılmazdı ve nitekimde öyle oldu Galatasaray maçın 1 inci dakikasından 90 dakikaya kadar maçı kazanmayı hak etti , sen süper kupada rakibinden fark ye Ş. Liginden elen buralardan güçlenerek çık lig'te bu derbi galibiyeti ile 6/6 yaparak sezona başla işte bu da Galatasaray'ın farkını ve büyük takım refleksinin nasıl olacağını bizlere anlatıyor sanırım Maçı ortasahada makine dairesinde kazandı bu üçlüde top ayağında kalite var asis var gol var top rakipteyken ikili mücadele ve top kazanma var sonuçundada oyuna hakim olma var ve tabiki galibiyette var.