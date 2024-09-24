Armoni

Trabzonspor Süper Lig'de ilk galibiyetini almak için çıkmıştı. Gaziantep de bordo-mavililer gibi üç puana ihtiyaç duyuyordu. Bu atmosferde başlayan mücadelenin ilk yarısı her iki takım için de son derece vasat geçti. Bordo-mavililer yüzde 60 topla oynamasına rağmen ilk yarıda top ayağında doğru hücüm edemedi. Alan bulmak ve alanı kullanmada çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bir de rakipten karşı pres yapamamaları sebebiyle geçiş hücumu yediler. Yeni transfer Banza'nın bir kalitesi var ama arkadaşları topla fazla buluşturmuyor. Bu sebeple biraz etkisiz kaldığını gözlemliyoruz. Cham, oyuncu profili olarak takımı oynatacak isimden daha çok kendisi oynama meyilli bir futbolcu. Topu pas ile taşımak yerine daha çok dribblin ile bunu yapmaya çalışan bir oyuncu görüntüsü veriyor.



Bordo-mavililerin en sıkıntılı bölgesi orta sahası olarak görünüyor. Oyunun iki yönünü oynayamayan çok oyuncu var. Bu da bordo-mavili ekibin oyununun oturmamasına ve de çok gel-git yaşamasına neden oluyor. İkinci yarı daha alan bulan ve istekli bir Trabzonspor vardı. Sahada bunu gözlemledik. Ama daha fazla gelişmeye ihtiyaçları var. Bu da iyi çalışmaya, doğru istatistik bilgilerini okumaya ve de antrenman planlamaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü ortada bir takım armonisi yok. Yalnız unutmamak lazım zamanla bunları çok değerlendirecek takımını istenilen seviyeye taşıyacak tecrübeli ve başarılı bir Şenol Güneş var. Tecrübeli teknik adam daha önce bu yollardan sıkça geçti. Şenol Güneş, takım armonisini sağlayabilir. Bordo-mavili ekibin bu yolda en büyük güvencesi o olacak.