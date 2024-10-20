Geldiği seviye!

Galatasaray maça yine ön alan baskısı ile başladı. Bu oyun prensibi bu maça özel değil. Rakip kim olursa olsun baskıya alıp çözülmesini sağlıyorlar. Bu psikolojik üstünlük hata yapmaya zorluyor. Bu pres anlayışı sarı-kırmızılıların DNA'sında var, nitekim erken golü bulmasına neden oldu. Tek taraflı oyunda biraz daha final paslarına dikkat etse ilk yarı farklı skorla soyunma odasına gitmişlerdi. Özellikle Yunus ve Sallai'nin çok hareketli olması dikkat çekti. En önemlisi rotasyonlu oyuna hucüm zenginliği getirdiler. Rakibin önlem almasını da engellediler. İlk yarıda 25 defa rakip ceza sahasında topla buluştular Sarıkırmızılılar top ayağındayken geri presi çok iyi yapıp karşı presi doğru uyguladı. Bu da rakip yarı alanda kalmalarını ve de atak sürekliğinin sağlanmasına neden oldu. Sanchez yine takımın savunma güvencesi ve sahanın en iyisiydi. İcardi çıkıyor, Osimhen oyuna giriyor... Jeneriklik gol atıyor, iki gol atan İcardi'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın geldiği seviyeyi ve başarısını net bir şekilde anlatıyor.