Oyun dengesi

alatasaray iç sahada Eyüpspor'la oynuyor elbette tek hedef galibiyet... Ama bu maç için önemli bir konu da ligde son oynanan Samsunspor ile Bodrum maçından 3 puan almalarına rağmen o eski güçlü oyunundan uzak bir görüntü vermeleri... Hafta içi de AZ maçının özellikle ilk yarısında istenilen seviyenin oyun olarak altında kalmaları sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmasıyla bu maçın önemi bir kat daha değer kazanıyordu. Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli.

İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler. Bu çoğalma rakibi hataya zorladığı gibi golü değişik oyuncularının bulması adına önemli bir detaydı. Nitekim Barış Alper 3. golü kaçırmasa maçın fişi erkenden çekecekti sarı kırmızılılar.

Sarı kırmızılılar bundan sonra oyunu neredeyse tek kale maça çevirip Eyüpspor ceza sahası içinden çıkmadı. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil. bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu.