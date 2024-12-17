Düello

Lider Galatasaray alacağı galibiyetle puan farkını korumak için sahaya çıktı. Trabzonspor için ise bu zor deplasmanda gelecek bir galibiyet, üç puandan fazlası olacaktı. Çünkü kötü giden sezonda ilk dış saha galibiyetini almak ve taraftarına bir nebze de olsa kendilerini affetmek için önemliydi. İlk yarı maçın yüksek tempoda oynanmasının en büyük sebebi iki takımın hücum oyuncularının özelliklerinden kaynaklandı. Genellikle hızlı, dikine oynayan, topu taşıyan, savunma arkası koşu yapan, sahayı derinlemesine kullanan bu profildeki oyuncuların yarattığı oyunda böyle bir tablo ortaya çıkması normaldi.



Nitekim orta sahanın çok çabuk pas edildiği ve dengesiz bir maça evrildi. Bu durum ikinci yarıda aynı şekilde devam etti. Bu da gayet normaldi. Çünkü iki takımın savunma zaafiyetleri yüzünden gol yemeleri bu hızlı oynanan oyunda beklediğim bir şeydi. Bunun karşılığı 3 puanla sahadan ayrılmak isteyen takımın yapacağı tek iş yediğinden fazlası atmak olacaktı. Nitekim iki takım da girdiği pozisyonlarda golü bulamayınca bu keyifli, maçta kaybedenin hak etmediği bir sonuç ortaya çıkacaktı. Son dakikada Galatasaray bulduğu golle bu düellonun kazanını oldu.