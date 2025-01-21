İskelet ve kimlik

Trabzonspor son maçlarındaki galibiyet serisini Sivasspor'a karşı da tekrarlayarak bunu devam ettirmek istiyordu ve nitekim yine maça çok iştahlı ve de coşkulu başladılar. Bunun karşılığını da ilk 30 dakikada attıkları 3 golle aldılar. Bordo mavililerin son iç saha maçlarında geçmişe göre en temel farkı rakiplerine bunu hissettirmesi oldu. Patronun sahada kim olduğunu kabul ettirmesi çok çok önemli bir kazanım. Bordo mavililerin savunma lideri genç olsa da iyi bir sol ayağı olan ve defansı orta sahaya kadar çıkarıp alan daraltan Batagov bu da kompakt oynanan oyunun en temel nedeniydi. Bu ara bunun faydasını atılan goller öncesi karşı presi çok iyi yapmasını sağladı. Mendy ve Umut güncel kadro içinde orta sahada en birbirini tamamlayan olarak görüyor işin en tuhafıda Mendy gibi bir orta saha dinamosunu 1 yıla yakın stoper oynamasını anlamak sanırım mümkün değil.

Bir de Trabzonspor'lu oyuncuların hepsi çok istekli bu oynanan kaliteli oyundan da önemli çünkü o istek yoksa hiç bir saha içi parçalar bir birine oturmaz. Visca asist ve gol rekoru kırıyor sahada bu tabiki önemli ama bundan çok daha önemli beyefendi kişiliği ile saha ve saha dışında tam bir rol modeli bu sanırım benim için herşeyden önemli. Trabzonspor için son haftalardaki alınan farklı galibiyetlerden de önemli iki kazanımı oldu 1- Kadro iskeletinin çok önemli bir şey olmadıkça (Sakatlık ve Cezalı duruma düşme) gibi artık ilk 11'in herkes tarafından sayılabilmesi. 2- Oyun kimliğinin artık oturma yoluna girmesi yönünde sahadaki olumlu görüntüler. Sanırım bu yakalanan istikrar ve sürdürülebilirlik doğru yolda devam ederse, Trabzonspor bu sezon en temel ve gerçekçi hedefi olan Türkiye Kupası'nın kuşkusuz en önemli favorisidir.