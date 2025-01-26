Güncelleme

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Galatasaray, hafta içi Avrupa mesaisinde Dinamo Kiev'e karşı hiç hesapta olmayan aldığı beraberlikten sonra, bunun Konyaspor maçına mental olarak nasıl yansıyacağı çok önemliydi. Sarı Kırmızılılarda bu sezon saha içinde net bir görüntüsü oluştu: Sara'lı ve Sara'sız oynanan oyun... İki oyun arasında çok ama çok büyük fark var. Zaten oyun içindeki kontrolün kaybolması, dengesizliği oluşması, takım halinle çok geriye koşmaları (bunun nedeni yalnızca atak sonlandırması değil, pas yaparak, topa sahip olarak, aktif dinlenmeyi yapamamaları) bir de net görünen fiziksel olarak haftalardır düşüşte olan takım görüntüsü... İlk yarı çok iyi oynamasa bile Galatasaray, soyunma odasına önde girdi. Etkili pas oyunu yok, hücumda üretkenlik ve pozisyon zenginliği yetersiz. Verilen görüntü iyi değil. En önemlisi de; saha içinde savunma anlamında güven vermeyen bir görüntü var.

İkinci yarı 60. dakikadan sonra her iki takım orta sahaları çok çabuk geçmeye başladı. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı; sahada da net olarak görünen fiziksel durum... Sarı-kırmızılılar fiziksel olarak iyi değil, bunun en önemli nedeni takımdaki çoğu oyuncuya çok fazla yük binmesi... Mertens başta olmak üzere Okan Buruk'un rotasyonu iyi yapamıyor ve bu da yalnız fiziksel düşüşü değil forma rekabetini de takım içinde olumsuz yönde etkiledi... Galatasaray çok kötü oynamasa da şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan kazandı. Yalnız bu sıkıntılı oyun, bundan sonraki üç kulvarda problem olur. Galatasaray, oyun formatını bir an önce (Güncellemeli) sahaya yansıtmalı. Tabii ki düşündükleri, hayal ettikleri, bu kupaları kazanmak istiyorlarsa...