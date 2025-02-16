Başlayan ve bitiren

Bu sezon umduğunu ligde ve Avrupa'da bulamayan iki büyük takımın İstanbul'daki düellosunda ilk yarı temposuz bir görüntüde oynandı. Beşiktaş'ın orta sahada Chamberlain ve hücümda Joao Mario tercihini hele bu bölgede Hadziahmetovic ve Muçi varken anlaşılır değil. Üç yeni transferin ikisi kulübede, diğeri tribündeydi. İlk yarıda orta saha işlemeyince Rafa Silva geriye gelip top çıkarayım derken, Trabzonspor doğru ön alan baskısıyla golü buldu. Banza'nın bu golüyle Beşiktaş için ne kadar yanlış bir orta saha seçimi olduğu görüldü.

Trabzonspor ilk yarıda hem yaptığı derinlemesine savunma ile geçiş hücumu planladı hem de orta sahada Mendy top Beşiktaş'ta olduğu zaman Rafa ile adam adama oynadı. Böylece rakibin hücum bağlantısını doğru bir şekilde kesti. Bunun sonucunda ilk yarıda soyunma odasına önde girmesini bildi bordo-mavililer. Ancak ikinci yarı 1-0'ı korumaya çalışması en büyük hatası idi Trabzonspor'un.

İkinci yarı oyun disiplininden kopması, ön alanda top tutamaması, orta sahada oyuna yön veremeyip baskı yediğinde tempoyu belirleyememesi yenilen golleri getirdi. Trabzonspor'un skoru değiştirmek adına saha içi enerjisi hiç yoktu. Beşiktaş ikinci yarı seyircisinin atmosferiyle daha coşkulu ve yüksek enerji ile oynadı. Kartal, bireysel oyuncu kalitesi, Rafa Silva ve Rashica ile gol bularak maçı kazanmasını bildi. Derbinin iyi başlayıp öne geçeni Trabzonspor'du, bitireni de galibiyeti hak eden Beşiktaş idi.