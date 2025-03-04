Risk!

Trabzonspor'un Avrupa macerası açısından Konyaspor maçı çok önemliydi. Konyaspor'un tek düşüncesi topu bordo mavililere bırakarak kazandığı toplarla hücum geçişi yapmaktı. Topa sahip olmak iyidir ama buna bir prensip olarak bakmak ve sahada öyle organize olmak gerekir. Bir de ön alan presi ve karşı pres planı yetersiz kaldı. Merkez orta sahada kreatif oyuncusu olmaması da bence çok önemli sorun üretkenlik ve oyun dengesini oluşturmak açısından. Maçın çok temposuz olmasının en önemli nedeni iki takımın da kaybetme kaygısını üst düzeyde yaşaması idi. İkinci yarı biraz daha tempo yükseldi. İki takımın orta sahalarının oyundan düşmesi ile bu alanlar pas edilerek direkt hızlı hücumlarla gol bulma düşüncesi ortaya çıktı. Sikan'ı sol çizgi yerine hücumda merkezde oynatmak gerekir. Burada iki santrforlu oyunla rakibi daha tedirgin etmek lazımdı gol bulmak ve de galip gelmek için.

Cham, 10 numaralı formanın hakkını ve ağırlığını yerine getirecek bir oyuncu değil. Bu mevki için sezon başından beri dile getirdiğim gibi uygun profilde bir oyuncu değil. İç sahada oyuncuların verdiği başarılı performansın dışarıya taşıyamamasının bazı nedenleri sanki seyircinin yarattığı başarılı atmosfer ve formanın ağırlığı gibi. Trabzonspor'un ne takım ne de oyun lideri var sahada. Deplasman oyunlarında galip gelmek fark yaratmak başarılı olmak istiyorsanız daha korkusuz daha cesur olup risk almak gerekir. Çünkü futbolda risk alacaksın. Risk almazsan o zaman en büyük risk olur. Trabzonspor'un bu kötü ve başarısız deplasman karnesinin en önemli nedenlerinden biri sanırım.