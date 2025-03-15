Düşünün!

Galatasaray iç saha başlangıcı istekli ama bunu pozisyon zenginliğine ve üretkenliğe çevirmekte sıkıntı çekiyordu. Son haftalarda olduğu gibi bu maçta da oyunun ilk bölümde bunun sıkıntısını yine çektiler.

İlk yarım saat oyun istenilen seviyede olmasa da ilk ciddi atakta golü bulmasını bildi sarı-kırmızılılar.

Davinson yine her zamanki gibi mükemmel oynadı. Osimhen'in attığı ilk golde önemli katkı sağladı. Zaten bu ikili son haftalarda sergilediği başarılı performans ile çok iyi oynamayan bu süreçte Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerin baş mimarı oldu.

Bu oyun anlayışında Morata, ilk golde asist yapıp penaltıdan golü de atması özgüvenini kazanması açısından çok önemliydi. Oyun momentumunu eline geçiren sarıkırmızılılar devre bitimine yakın buldukları iki golle maçın fişini ilk 45 dakikada çekmiş oldular.



Osimhen büyük oyuncu ve insan olarak mükemmel karakter. Takımın penaltıcısı olmasına rağmen hiç bencilliği yok. Onun için penaltıyı Morata'ya bırakıyor atsın diye. Bu alınan farklı galibiyetin ardından haftalar sonra oynanan en iyi futbol ve de seyircisini mutlu eden saha içi olumlu görüntüsü de çok daha önemli.

Hayatta her zaman iyiler ve iyi düşünenler kazanır. Nitekim ilk yarıda hat-trick yapabilirdi. Fakat arkadaşı gol atsın diye penaltı atışını ona bıraktı. İkinci yarı geç de olsa hattrick yapmış oldu. Yıldız oyuncuya bu davranışı çok ama çok yakıştı.

Tartışmasız Osimhen ve Sanchez bu ligin çok ama çok üstündeler ve de sanırım bu konu tartışmaya kapalı.

Galatasaray en yakın takipçisi iki maçı eksik olsa da Fenerbahçe'ye 10 puan fark yapmış durumda ezeli rakibine bu galibiyetle şimdi siz düşünün mesajı vermiş oldu.