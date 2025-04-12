Hafıza!

Ligin boyunun iyice kısaldığı, her maçın zor ve telafisinin olmadığı haftalarda şampiyonluk yarışında Samsunspor deplasmanında tek hedef, Galatasaray için 3 puandı. Oyuna Samsunspor daha iyi başlasa da sarı kırmızılılar kalitesi ile öne geçmesini bildiler. Topa sahip olarak oynayan ve set hücumu yapan Galatasaray, topu rakibine bırakarak yalnız kontratak ile gol arayan Samsunspor'du. İlk yarı daha baskın taraf sarı kırmızılılar olsa da onlar da üretkenlikte sıkıntı çektiler. Bunun en büyük nedeni hücumda konumlanmaları ve hareketliliği iyi değildi. H H H

Bu da üçüncü boş oyuncuyu bulmakta sıkıntı yaşamasına neden oldu. İkinci yarının başında Osimhen'in attığı gol, ilk yarıda yapılmayan üçüncü boş oyuncunun bulunması açısından organize olarak atılması çok doğru hücum aksiyonuydu. Bu golle Galatasaray, maçın fişini çekmiş oldu ve sonraki bölümde aktif dinlenme yaparak hem topu hem de oyunu kontrol ederek süreyi eritip zor geçmesi beklenen bir deplasmandan üç puanla dönmesini bildiler. Galatasaray'ın en büyük özelliği galip gelmesi gereken maçı kazanmasını bilme beceresini göstermesi ve böyle bir hafızaya sahip olması.