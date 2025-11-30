CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu Hakemliği bilmiyor
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

30 Kasım 2025 | Pazar

Hakemliği bilmiyor

Trabzonspor savunmasında Batagov-Okay ikilisinin uyumsuzluğu ciddi sıkıntı oluşturuyor. Orta alanda Oulai- Bouchouari ve Muçi'nin teknik kapasitesi yüksek ama ikili mücadele gücü yumuşak olunca Konyaspor bunu avantaja çevirdi, golü buldu.
Topun arkasına geçip 4-1-4-1 ile rakibi karşıladılar. İkili mücadelelerde top kazanımlarında üstündüler.
Ancak geriye fazla yaslanınca oyuna iyi başlayamayan Trabzonspor'a kalecinin hatası ile oluşan penaltı golü ile hayat öpücüğü verdi.
Onuachu tek kişilik dev kadro, mahallenin çocukları ile top oynayan abi gibi. Bunun üstüne bir de Muçi'nin jeneriklik golü gelince ikinci yarı seyirci de çoştu. Muhteşem bir Trabzonspor ve keyifli bir maç seyrettik.

Alper Akarsu geçen sezon Trabzonspor-Hatayspor (1-2) maçında saçma sapan bir yönetimden sonra ilk defa Trabzonspor maçında. Futbolu da hakemliği de bilmiyor.
Basit temaslarda oyunu devam ettirmek başka kabak gibi faulleri atlamak başka. 31'de Muleka'ya kontrolsüz giren Oulai net sarı ama hakem olay mahallinde döndü dolaştı, sufle de gelmeyince kart çıkaramadı ve durumu idare etti.
Ceza alanı ön çizgisinde Muçi'yi net kontrolsüz faul ile indirdiler oyunu devam ettirdi. Trabzonspor lehine penaltı hakemin sahada çözeceği çok kolay bir pozisyon.
Muçi topla oynayan kaleci yerde kayarak gelen topa temas edemeyen rakibi indiren olmuş.
Net penaltı ama veremiyor! Çünkü yürek, bilgi, beceri, yeti yok. Kolayı seçiyor VAR'dan gelsin diyor.
VAR pozisyonu kurtardı, hakemi bitirdi. 54'te Oulai'ye yaptığı ilk harekette Bardhi'ye zaten sarı olmalıydı vermedi devamı bir de topsuz temaslı tekme savurdu. Net kırmızı ama hakem kart yerine yeni yöntem geliştirdi el sıkıştırdı barıştırdı! VAR da uyudu...
Konyaspor'un 89'da attığı iptal edilen golde yardımcıya ve VAR'a güvenmek zorundayız. Skor rahatlayınca hakemin eksiklikleri kamufle oldu.

Alper Akarsu, Hatayspor, Konyaspor, Trabzonspor

