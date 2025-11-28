Duran’a yanlış kart

UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başarılı seri yakalamış ve ilk 8 hedefi olan ülkemizin 2 değerli takımının çok kritik salı ve perşembe maçlarına aynı ülke hakemlerini göndermesi kafaları karıştırdı! Hani UEFA'nın olmazsa olmazları saygınlık, güvenirlilik ve marka değeri nerede kaldı? Burgos'un topu oynatma isteği yüksek ancak zaman zaman oyunun içinde kalıyor. Acemi beden dili sergiliyor. Hatta telaşlı ve panik güven vermiyor. 23'te Semedo-Keita mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru .Sarısı olan Yiğit Efe 54'te Zachariassen'e faulünde ikinci sarıyı görebilirdi! Uzatmalarda Duran'a çıkan kırmızıya asla katılmıyorum çünkü kafa atmıyor, kafa kafaya didişme var, sarı yeterliydi. Oyun son dakikalar sertleşince kontrolde zorlanan Burgos'un stili, fauller ve kart uygulamalarının kalitesi çok düşüktü. Bu nedenle sakin giden oyun gerildi, 8 sarı, 1 kırmızı, 24 faulle oyunu zor tamamladı!enerbahçe oyuna iyi başlayamadı.İlk dakikalar saman alevi coşkusu vardı o kadar. Rakip alanda topu tutmayı ve orada baskı kurmayı beceremedi tempoyu yükseltemedi. Rakip kalabalık savunma yapınca dış şutlarla gol aradı. En-Nesyri iyi başladı topu sakladı fauller aldı ve stoperleri hırpaladı sonra silik kaldı oyundan alındı. Ferencvaros şüphesiz Macar futbolunun en istikrarlı takımı. Önde Varga ve Yusuf'u besleyerek etkili oluyorlar. Ferencvaros'un antrenmanda bile bu kadar serbest vurdurulmayacak kafa golüne ''Ne oluyor'' derken Talisca ile gelen erken cevap moralleri yükseltti. İspanyol hakem Ricardo De Burgos, UEFA 1. kategori hakemlerinden. 39 yaşında diş teknisyeni.