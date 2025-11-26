CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mustafa Çulcu

26 Kasım 2025 | Çarşamba

Hakem bizi şaşırtmadı

Galatasaray elde ki en iyi 11 ile sahada. İnsan dönüp kulübeye bakmaya korkuyor! İlk yarıda durarak oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. Icardi üç stoperin göbeğinde kaldı. Hücum etkinliği sadece top Barış'a gelince oluyor. Galatasaray'ın önde baskı kalitesi düşük olunca rakip çok rahat kırıp çıkıyor. İlkay'ın henüz maç ritmi yok. Düşük pas yüzdesi ile temposuz oynuyor. Sistem takımı Gillois her zamanki gibi topla aynı yüzde ile kalabalık savunma yaparak oynadı. Geçiş oyununda başarılıydılar. Savunmada Burgas merkezde Zorgane etkliydi. Topu zaman zaman çizgilere taşıyarak geniş alan yarattılar. Disiplinli oynadılar maçı kazandılar.

Jose Maria Sanchez Martinez, 42 yaşındaki İspanyol hakem 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti. Kararları ile bizi şaşırtmadı! David'i ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyunun kontrolünde zorlandı.26 faul 7 sarı kart, 1 de sarıdan kırmızı kart ile maçı tamamladı. Barış'a kontrolsüz giren Mc Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı. 27'de Sallai-Niang mücadelesi devam kararı doğru. 88'de Arda'yı ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır. Aynı yürekliliği sarısı olan David'in 52'de kaleci Uğurcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç edemedi veya etmedi! O oyuncu golü attı, hocası akıllı davrandı, hakemin yapamadığını yaptı ve oyundan aldı. Elit kategori hakemi de sahaya gömdü.

