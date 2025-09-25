Yazık oluyor

Fenerbahçe'de hoca savunmada isimler belli ama rol paylaşımından kimsenin haberi yok. İnanılır gibi değil ama 7 kişi arasından Beljo tıngır mıngır topa dokundu ve golü attı. Oyun kurma görevi kimde o da belli değil. Semedo ön liberoda ızdırap çekerek oynadı. Asensio darmadağınık Szymanski inanılmaz top kayıpları yaptı. Yaptığı en iyi iş olan savunmadan seken sahipsiz topa nefis vurdu ve geriye dönüşü erken sağladı. Fenerbahçe'nin savunma arkasına uzun top atmaktan başka hücum planı yok. Dinamo Zagreb asla Fenerbahçe'nin ayarında oyuncu grubuna sahip bir takım değil ama galip gelmeyi bildiler. Bir Hoxha'yı durdurmadılar. Almanya da kursu birincilikle bitirdi dediler gelen kurs birincisi Tedesco da giden special one da bence Fenerbahçe'nin asıl rakipleri. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye...



Fransız Jerome Brisard 39 yaşında. Dünya Kulüpler Kupası'nda 8 maç, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir gün arayla 2 maçta VAR hakemiydi. Biz onu daha çok VAR hakemi olarak tanıyoruz. Maçın kırılma anı 33'de En- Nesyri'nin gollük atağına 4. hakem T. Leonard'a uyarak topsuz alanda Semedo-Goda çarpışmasına skandal bir faul verdiler! VAR'lı maçlarda bu tür ataklarda ''Oyunu oynat sonuç al gol olursa eğer faul varsa zaten VAR devreye girecek'' deniyor. Protokolü en iyi bilen aciz Brisard, işgüzar 4.hakeme uyarak bu müthiş gollük atağı kesti skandala imza attılar. 37 de Ederson ayağı kaydı ama topu içeride yakaladı hakem korner dedi. Bu hataya itiraz eden Tedesco sarı gördü. 44 de Valinic'in ayağına Brown bastı ama sarı kartı Valincic gördü ters kararla faulü Fenerbahçe attı. 62 de topun üstünden Misic kontrolsüz hareketiyle Brown'a yaptığı faulün karşılığı sarı olması gerekirken faulü Dinamo Zagrep lehine verince Brisard'ın sahaya çıkmaması VAR hakemliğinde kalması gereceğini çok net gördük.