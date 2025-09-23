Şark kültürü!

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray oyuna yürüyerek başladı.

Koşan didinen çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyleki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı.

Rakibi 5-4-1 ile karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor.



Yasin Kol ilk defa RAMS Park'ta düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaa 20 saniye sonra bir yerlerden vahiy(!) geliyor çat sarı çıkarıyor. 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 numaralı yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik!

Akıllara hemen acaba 27 kilometre ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor sorusu geliyor? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var.

Konyaspor'un penaltı beklediği Torreira'nın karnından seken top, sol kola geliyor penaltı olmaz. Zaten topta görüntüye göre dışarıdan çevriliyor.

Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi, lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı!

Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın tabi ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem olmaz.

Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.