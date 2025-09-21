Kafaları karıştırdı

Trabzonspor bölge geçişlerini iyi yaparak çok hızlı rakip kaleye geliyor. Rakibi eksik yakalıyor ama final pası kararını vermekte gecikince rakip savunmada çoğalıyor ve önlem alıyor. Sonra set oyununa dönüyorlar ancak onda da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Duran ve yan toplarda Onuachu ile hava üstünlüğü beklentisinde başarı yoktu. Trabzonspor için tek gol beklentisi Onuachu olmamalı. Alternatif kombinasyonlar üretilmeli. Abena sanki Onuachu ile yapışık ikiz gibi oynayınca bu üretimi engelledi. Gaziantep FK'nın oyun felsefesine baktığımızda son üç hafta da aldıkları üç galibiyetin tesadüf olmadığını görüyoruz. Dinamik ve kadife ayaklı oyunculara sahipler. Geçiş oyununu ve önde baskıyı iyi yapıyorlar. Trabzonspor ikinci yarı istekliydi galibiyeti çok aradı ama başaramadı.



Arda Kardeşler ilk yarı Trabzonspor lehine vermediği bir net faul dışında çok başarılıydı. Maçın hemen başında G.Antep Kozlowski ile penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 50'de Trabzonspor penaltı bekledi Abena öndeydi Onuachu geçerken kendi takıldı düştü penaltı yok. Devam kararı doğru. Arda Kardeşler ikinci yarı dengesiz kararlar ve uygulamalarla kalitesini bozdu güveni sarstı tepkiler aldı. 55'de Zubkov'a faulü Kozlowski yapıyor ama faulü Gaziantepspor atıyor! Hele ki 65'de Trabzonspor'un lehine verilen faulü Augusto kurallara uygun çabuk başlattığı halde oyunda öyle bir avantajı kesti ki kabul edilemez. Penaltı gibi bir pozisyondu. Akıllara zarar çağdaş futbolun içine eden karardı. 83'de verdiği kararlar son bölümde verdiği kararlar kafaları karıştırdı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar farklı bir Arda Kardeşler seyrettik.