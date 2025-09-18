Yazıklar olsun

Fenerbahçe istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Alanya kalabalık savunma ile merkezi iyi kapattı, uzun toplarla çıktı. İkinci yarıda Fenerbahçe baskı ve tempoyu arttırdı. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş, kafası karışık. Brown rakibi İbrahim'i iterek düşürüyor, sonra sağ ayak ile basacağı çok geniş alan olmasına rağmen yerde yatan İbrahim'in sol baldırına basıyor. Brown kırmızı kart görmeli. Hakem faul bile vermiyor, VAR da oralı olmuyor! En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynarken Ümit sol kalça ile rakibini düşürdü; bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen... Buna da ülkemizde hakemlik deniyor. Bu pozisyona VAR karışmaz Cihan Aydın hakem sensin, penaltıyı vereceksin. İlk yarı sonunda ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta kolla itiyor ve çelmeliyor. Penaltı. Cihan Aydın yine oralı olmuyor. 54'te ceza alanı içinde Enes'in sol kolu açık, genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor pozisyona hakem önü açık, çok net görüyor ama veremiyor! Klasik hakemliğimiz VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik? Fenerbahçe'nin 2. golünde EnNesyri'yi Alanya'lı itiyor, o da diğer Alanyalı futbolcuya çarpıyor. EnNesyri de gol yapıyor. Gol temiz. Maçın son pozisyonunda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen ve topla oynayan kol açık net bariz bir penaltı. Hakem o kalabalıkta göremedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak FIFA hakemisin sen ne iş yaparsın? Evrensel hakemliğin de, VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun.