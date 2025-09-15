Şuursuz bir hakem!

Geçen sezon Premier Lig'de Manchester derbisinde kalelerde Ederson ve Onana vardı. Maçın hakemi FIFA John Brooks idi. Bu akşam her iki kaleci sahada. F.Bahçe ve Trabzonspor'un kadro değeri 400 milyon euro. Bu büyük ekonomiyi biz de kim yönetiyor acemi Ozan Ergün Ülke hakemliği kim yönetiyor? Süper Lig'de 25 yıl önce 6 maç yönetmiş sunum ustası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu! Böyle bir maçı bırakın yönetmeyi 4. hakem bile çıkmamış bu tür maçların ne havasını ne atmosferini ne ruhunu asla anlayamaz, bilemez.

Acemiler ordusunun VAR koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu hakem eğitiminin başı ülkemizde kural hatasından dolayı ilk defa maç tekrarına sebep olan Sebahattin Şahin! Sözün bittiği yerdeyiz... Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin/kolların illegal kullanımı yok dirsek silah olarak kullanılmıyor top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Hakem oynatıyor. Peki VAR niye karışır? Niye hakemi OFR'ye çağırır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu. Sonra Kerem'e kayarak gelen Okay'ın hareketi ciddi faullü oyundan ihraç ama hakem sarı veriyor! Okay her iki ayağını da kullanıyor acımasızlık içeren bu hareketi hakem sahada veremiyor çünkü ciddi faullü oyunu bilmiyor! Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar. MHK'nin başında VAR'ın başında hakemliği ve eğitimi bilmeyenlerle bu iş bu kadar olur!

İsmail 23'de Folcarelli'ye girişinde sarı görmesi gerekirken hakem pas geçiyor ama bu kez 41'de Savic'e yaptığı faulde uydurma sarı görüyor, asla sarı değil şaka gibi! Onuachu alkışlıyor Fatih Tekke alkışlıyor hakem gördüğü halde pas geçiyor. Brown'a yaptığı kontrolsüz harekette Ozan Tufan net sarı olmalıydı vermedi. Fred benzer hareketi Ozan'a yaptı o da sarı ama ona da vermedi. Sahada şuursuz bir hakem rezalet kararlar vardı. Faullerde kartlarda maç yönetiminde ve kontrolünde sınıfta kaldı. Saha da VAR da ve yanlar da çok kötü bir hakemlik seyrettik. Maç bitti ise şükretmeliyiz. Tuz koktu...