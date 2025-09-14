CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

14 Eylül 2025 | Pazar

Umut veren bir hakem

Eyüpspor önde Dragus'u ve yanında Ampem'i bırakıp beşli kalabalık savunma ile özellikle blok arası Galatasaray'lı oyunculara hat kıran pası hiç aldırmadı. Galatasaray da önde baskı, tempo, ritim yok üreten futbol yok. Sane ve Yunus halfspace bölge değişikliği yaptılar ama sonuç yok. Öyle kısır bir futbol ki ilk şut 41'de geldi. Vah ki vah futbol ekonomimize! Biz bu futbol için mi çuvalla milyon Euroları saçıyoruz? Galatasaray'da Sane, İlkay, Sara ve İcardi ayağa pas bekleyen aynı kimlikte oyuncular olunca işi kolaylaşan rakip savunma öz güvenle öne çıkmaya başladı. İşte bu onlar için intihar oldu. Çünkü oyuncu değişiklikleri ve formayı özleyen Barış Alper oyunun akışını değiştirdi. Galatasaray kötü de oynasa galip gelmeyi biliyor. Ancak bu futbol Şampiyonlar ligi için asla yeterli değil
Batuhan Kolak 29 yaşında tecrübesiz ama kumaşı iyi bir hakem. Maçta ilk faul 13'te oldu. Hakemi zorlayacak pozisyon yoktu. 37'de İcardi-Claro pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Eyüpspor'un Robin Yalçın ile attığı gol açık ofsayt iptal doğru. Rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı Sanchez'e ve Claro'ya net sarılar çıkmalıydı ama hakem göstermedi. Sanchez'in itiraz ettiği pozisyon uydurma bir faul. İtiraza çıkan sarı doğru. 70'de Kerem'in Barış Alper'e yaptığı net faulü atlamamalıydı. Bunlara dikkat etmeli. Maçı 21 faul 3 sarı kartla tamamladı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacak umut veren bir hakem izledik. Kutlarım.

Eyüpspor, İcardi

