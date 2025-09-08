Maçı kartsız tamamladı

Son yılların en yetenekli en iyi jenerasyonuna sahip bir milli takımımız var. Lakin karşımızda da genetiğinde ayağa pas, pres, saha parselasyonu olan futbolun tüm aksiyonlarını başarı ile yapan üst düzey bir sistem takımı var. Yetenekli, kreatif, çabuk, atletik, adam eksilten, oyun aklı ve ezberi olan oyunculardan kurulu. İspanya ile aramızda büyük sıklet farkı olduğu net ortaya çıktı. İspanya ritimli hızlı pas ve çabuk oyunu ile daha ilk yarıda farkı yakaladı. Kanat beki ile stoper arasına defans arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. Kerem ile böyle bir pozisyon yakaladık lakin ofsayttı.

Böyle bir takıma karşı önde Yunus, Arda, Kenan, Kerem dörtlüsü ile oynayınca lüks oldu. Savunmada yetersiz kaldık ve çok açık verdik. Böyle bir savunma anlayışını rakip iyi kullandı farka gitti. Her atakta çok kalabalık geldiler ve goller buldular. Gürcistan maçına da İspanya maçına da aynı kadro ve aynı oyun anlayışı ile çıkmak ne kadar doğruydu? Çünkü iki takım arasında oyun anlayışı olarak siyah ile beyaz gece ile gündüz kadar fark var. Dünya futbolu ile aramızdaki farkı görme açısından çok ders çıkarmamız gereken kötü bir test maçı oldu. Üzücü bir sonuç.

İngiliz Micheal Oliver 40 yaşında Uefa'nın ve İngiltere'nin tartışmasız en iyi hakemlerinden. Geçen sezon UEFA ve FIFA'da 18 maçla bizim 7 FIFA hakeminin tamamından daha fazlasını tek başına yönetti. VAR hakemi ise 38 yaşında Avustralya kökenli olup ilk defa Premier Lig'de maç yöneten yabancı Jarred Gillet. Perşembe akşamı Yunanistan- Belarus maçında düdük çaldı. UEFA maça hakem ataması olarak özen göstermiş. Oliver maçta hiç zorlanmadı. İspanya'nın 4. golü öncesinde Eren ile Torres hava topunda faul yoktu hakem doğru kararla oynattı. İlk yarıda Yamal lehine çok basit temasa bir faul çalmanın dışında sahada oyuna katkı sağlayan muhteşem bir hakem vardı. Sarı kart göstermeden 15 faul ile maçı tamamladı.