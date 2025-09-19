CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu

19 Eylül 2025 | Cuma

Skandal uygulama

Galatasaray oyuna iyi başladı. Yunus'un erken golüyle öne geçince özgüven arttı. Sahada ilk yarının son 8 dakikasına kadar Şampiyonlar Ligi oyunu vardı. Ama sonra ise ligimizin futboluna döndüler. İyi bir proje takımı diyebileceğimiz Eintracht Frankfurt geriye düşmesine rağmen sabırla Galatasaray'ın hata yapmasını bekledi ve sabrın sonunda istediğini aldı. Son 3 lig maçında 3 gol 2 asistle oynayan Can Uzun ve Chaibi gibi oyun aklı olan oyunculara sahipler. Yunus'tan iki top kaybı, bir duran top, önce Davinson sonra Sara'nın bireysel hataları farklı mağlubiyeti getirdi. Galatasaray için kötü bir başlangıç oldu. İtalyan hakem Marco Guida, 44 yaşında ve elit kategori ama yüksek kalite bir hakem değil. Geçen sezon Konferans Liginde Başakşehir'in Heidenheim'i 3-1 yendiği maçı yönetmişti. Eren'e kontrolsüz girişi sebebiyle Burkardt'a çıkan sarı kart doğru. E.Frankfurt'un beraberlik golünde Doan topu göğsü ile önüne alıyor, el yok.


Maçın en kritik kararı 42'de geldi. Sane ile Chaibi'nin mücadelesinde faul yok. Araya giren Torreira topu çok temiz aldı ve orada da faul yok. Hatta faul varsa Chaibi yapıyor ama hakem Guida ciddiyetsiz şekilde Galatasaray aleyhine bir faul uydurunca Barış'ın harika estetik kafa golü badem oldu. VAR protokolü gereği böyle durumlarda hakemlere düdüğü geciktirin, atak sonucunu alın, başlangıçta eğer faul varsa zaten VAR devreye girer, sizi çağırır diyorlar. Eeee... Ne oldu evrensel uygulamalara? UEFA elit kategori hakemi bunu yapamaz, yapmamalı! Maçın kırılma anıydı. Bu skandal uygulama VAR uzmanı UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti'ye mutlaka sorulmalı. Okan Buruk taç atışında 4. hakeme yönelik alkışla tepki verince sarı kart gördü.

