20 Eylül 2025 | Cumartesi

Pozisyon penaltı

Beşiktaş'ta Orkun cezalı, Ndidi sakat olunca Sergen hoca çareyi emektar Necip'te aramış... Necip ve Demir Ege ikilisi güçlü Göztepe orta sahası karşısında sürekli top kazanma peşinde, hücuma katkıları yok. Rafa Silva üretmeye çalışsa da nafile. Kanatlardan da destek gelmiyor. Beşiktaş'ın savunması öyle dağınık ki topu kazanan Göztepeli sağ kanat beki, Gökhan'ın üzerinden yüklendi. Başarılı oldular goller bu bölgeden geldi. Göztepe atletik hücumcuları ve oyuncu grubu ile 3-4-1-2'yi gerek geçiş, gerekse set oyununda müthiş oynuyorlar. Geçen hafta önde basan yüklenen isteyen Beşiktaş'ı ara ki bulasın maalesef yok. Cerny için güç kattı dedik, maalesef bir hafta sürdü! Göztepe muazzam oyunuyla muhteşem bir galibiyet aldı. Mehmet Türkmen'in hala daha yer alma sorunları, faul ve sert hareketlerde eksiklikleri devam ediyor. Kart uygulamaları dengesiz. Sabırla iyileşmelerini, deneyim kazanıp, başarılı olmalarını bekliyoruz! Maçın en kritik anı 36'da yaşandı. Göztepe ceza alanı içinde yandan gelen yüksek ortaya Abraham kafa uzattı ama geriden Heliton sağ ayağını kafa hizasına kaldırarak uzattı ve topa temas etti. Burada Abraham'ın yüzüne temas ediyorsa pozisyon penaltı. Temas yoksa tehlikeli hareket Beşiktaş lehine en direk serbest vuruş olmalı. Ekrandan ayak Abraham'ın da yüzüne temas ediyor görüyoruz o zaman pozisyon penaltı. Bunu sahada en yakın yerden gören hakem çözecek. Kafa-ayaktop hepsi aynı noktada! Burada verilmeyecek tek karar kornerdi ama hakem korner verdi. Janderson'un Demir Ege'ye faulünü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Her şeye rağmen bu gergin ortamda kötünün iyisiydi.

