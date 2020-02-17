Net penaltıydı!

Galatasaray, 6'ncı maçını kazandı. Herkes diyecek ki;

"6'da 6 yaptılar". Yaptılar da iyi futbol oynuyor mu? Hayır… Diyeceksiniz ki; "Tabelaya bak!" Tabelaya bakıyorum da tabela 1-0… 45'inci dakikada Seri'nin sol kolunu açık olarak tuttuğundan, koluna gelen top net penaltı.

Belki diyorsunuz ki; "Hakem düdüğü çaldı, ilk yarıyı bitirdi" Tamam çalsın… Sen VAR olarak çağır, seyretsin, penaltıyı attırsın.

Ben bu örneği Avrupa'da iki maçta gördüm. Futbolcular soyunma odasına giderken geri döndüler.

İş adalet dağıtmak değil mi? Bu kara belki düşme hattına, belki şampiyonluğa etki edecek.

Şu net; Ceza alanı içinde rakipten gelen toplarda kolunuz, elleriniz arkada olacak. Bizde ise eller havaya! Ya düğün dernek ya gece kulübü! "Eller arkaya" hikaye… Maçı yazalım tamam da bir tane pozisyon var ve maç 1-0…

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Galatasaray şahsi becerilerle oynuyor. Topla fazla oynamışlar, yok bilmem ne yapmışlar, söylenen çoğu rakam hikaye. Malatyaspor çok tehlikeli akınlar yaptı."Galatasaray tecrübeli bir takım, şampiyonluklara alışmış" diyorsunuz. Diyorsunuz da Malatyaspor karşısında inanılmaz tedirgin futbol oynadılar.Galatasaray'ın 1,5 yıldır çok iyi oynadığı maç sayısı bir elin beş parmağından fazla değil. Futbolda kazanmak herşey ise tamam. Keyif veriyor mu Galatasaray? Hayır!Malatyaspor deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray'a karşı elinden geleni yaptı.Dikkatli ve akıllı oynadılar ama puan çıkaramadılar.Tamam, onların rakipleri Galatasaray değil ama Malatya için alttan gelen tehlike çok daha fazla.Çünkü son sıralarda kımıldanma var.Dikkat etmezsen bir anda kendini düşme hattında bulursun.

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