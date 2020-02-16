Ruh farkı – Erman Toroğlu – Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Ruh farkı

Ruh farkı

Bir tarafta 2 yılda kurulan bir takım, teknik direktörü 1.5 senedir başında. Diğer tarafta 2 saatte kurulan bir takım.
Tamamen toplama bir takım. 15 günlük . Peki iki takım arasındaki fark ne? Birinin ruhu var, diğerinin yok.
Ankaragüçlülük ruhu farklıdır. O takımın formasını giydin mi o müthiş seyirci ile beraber, havayı yakalarsın.
Eğer takım düşerse bu Ankaragücü seyircisine yazık olacak.
'ı oldum olası beğenirim. Tek maç için konuşmuyorum. Yetkili olsam 'daki bütün alt yapıyı ona bağlarım. Kendisi de bunu defalarca söyledi ama demek ki daha iyi bilenler var orada.

***

haftalardır sadece mücadele ediyordu ama antrenörü çıkıyor "Muazzam seyircimizle şampiyon olacağız. Önümüzü kesiyorlar" diyor. Başkan ve yöneticiler çıkıyor "Bizi perişan ediyor" diyor. Teknik adam ve yöneticilerin söyledikleri takımı etkiledi. Nasıl mı?
Doğru dürüst top oynamayan futbolcular "Nasıl olsa bizim yöneticiler suçluyu buldular. Taraftarı da hazırlıyorlar" diye düşündüler.
Bakanlar suçlu, TFF başkanı suçlu, hakemler suçlu, suçlu. Suçluoğlu suçlu ürettiler ama kazın ayağı öyle değil. 2 saatte kurulan toplama ama ruhu olan takım bakın sizi ne hallere soktu.
O zaman suçu karşıda aramayın.
Bakın dönün kendinizde arayın.

***

Hakem için bir şey demeyeceğim.
Bu hakeme ve bundan önce F.Bahçe maçını yöneten hakemleri çözemiyorum. nasıl çift sarı kartlardan atılmıyor anlamış değilim. Rakibe vuruyor, basıyor, itiyor tık yok. Ya Serdar gitti kendine büyü yaptırdı, o pozisyona girince hakemler onu görmüyor. Ya da bu hakemler formadan korkuyor.
ve F.Bahçe galibiyeti.
A.Gücü 2 haftada büyük iş başardı.
Ama başlangıç olmalı. Aynen devam etmeliler. Tebrikler Ankaragücü.

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