Türkiye Futbol Federasyonu ile VakıfBank arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası finallerinde ilk kez yer aldığımız 1954 yılında kurulan, ülkemizin köklü finans kuruluşlarından VakıfBank ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Dünya Kupası başarı çıtamızı daha da yukarı çıkarmak için tarihi bir fırsat olacak" dedi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise "Büyük Türk milleti olarak yine tek yürek olacağız. İnanıyorum ki milli takımımız, Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak, göğsümüzü kabartacak" diye konuştu.