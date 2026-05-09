Beymen Club’dan Eczacıbaşı’na tebrik

"Stilin Sahaya Yansır" mottosuyla Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın destekçisi olan Beymen Club, 6 yıldır stil sponsorluğunu üstlendiği Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik etti. Eczacıbaşı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
"Stilin Sahaya Yansır" mottosuyla Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın destekçisi olan Beymen Club, 6 yıldır stil sponsorluğunu üstlendiği Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik etti. Eczacıbaşı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.