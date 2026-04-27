Tamam mı devam mı?

Ziraat Bankkart, 2-0 önde olduğu Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Başkent ekibi şampiyonluğa ulaşmak, sarı-kırmızılılar ise seriyi 4. maça taşımak için mücadele edecek.

SERİDE DURUM 2-0

Sahasındaki ilk maçı 3-1, deplasmandaki 2. karşılaşmayı da 3-2 kazanan Ziraat, bir galibiyet daha alırsa hem son 6 yılda hem de tarihinde 5. kez şampiyon olacak. Ligde 4 şampiyonluğu bulunan ve bu başarıyı son olarak 1988-1989 sezonunda yaşayan G.Saray ise uzun süreli şampiyonluk hasretini sonlandırmak için seriyi sonraki maçlara taşımaya çalışacak.