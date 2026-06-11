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Haberler Dünya Kupası 2026 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Meksika'yı yendi!

Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Meksika'yı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Dev turnuvada ev sahibi ülkelerden Meksika sahasında Güney Afrika'yı konuk etti. Meksika rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Aztekler A Grubu'na 3 puanla galip başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 00:09
Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçında sahasında Meksika'yı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk mücadelede geride kaldı. Turnuvada ev sahibi ülkelerden olan Meksika sahasında Güney Afrika'yı konuk etti.

Aztekler bu karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Mücadelede gol perdesini Meksika adına 9. dakikada Quinones açtı. İlk yarı bu golle Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Güney Afrika'da Sithole gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

67. dakikada Meksika'nın yıldız futbolcusu Raul Jimenez ağları sarstı. Bu golle Meksika skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede dakikalar 84'ü gösterirken bu kez Güney Afrika'dan Zwane gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Karşılaşmada 90+2. dakikada bu kez Meksika'dan Cesar Montes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Meksika gruba 3 puanla başlarken, Güney Afrika ise 0 puanda kaldı.

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