Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek sezonu 3. sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Salon: TVF Ziraat Bankkar
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Zeren Spor: Beyza, Marinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Özlem (L), Ceren (L), Şeyma, Kübra, Gatina
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Aybüke (L), Meliha, Smrek, Boden
Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25
Süre: 113 dakika (30, 30, 29, 24)