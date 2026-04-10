Ziraat Bankkart gurur dolu

Ziraat Bankkart hem ligde hem de Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı Kupa Voley zaferiyle taçlandırdı.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Eskişehir'de düzenlenen organizasyonda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Başkent temsilcisi, finalde Galatasaray'ı yenerek 16 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı. Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, "16 yıl aradan sonra gelen bu kupa, azmin, disiplinin ve takım olma bilincinin en somut göstergesidir" dedi.