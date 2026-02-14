CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eda ile 2 yıl daha

Eda ile 2 yıl daha

Fenerbahçe, Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eda, “Bu forma zamanla ailem oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Eda ile 2 yıl daha

F.Bahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. Chobani Stadı'ndaki imza törenine, Eda Erdem'in yanı sıra başkan Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel katıldı. İmza töreninde konuşan Eda duygularını şu sözlerle anlattı:

SÖZ VERİYORUM

"2008'de giydiğim bu forma ailem oldu. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."

EMEĞİN İMZASI

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, "Burada bir adiyetin, sadakatin, yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak" dedi.

Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Daha Eski
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 01:01