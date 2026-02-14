Eda ile 2 yıl daha

F.Bahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. Chobani Stadı'ndaki imza törenine, Eda Erdem'in yanı sıra başkan Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel katıldı. İmza töreninde konuşan Eda duygularını şu sözlerle anlattı:

SÖZ VERİYORUM

"2008'de giydiğim bu forma ailem oldu. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."

EMEĞİN İMZASI

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, "Burada bir adiyetin, sadakatin, yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak" dedi.