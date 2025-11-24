Derbi Cimnastik’in

Kadınlar 2. Lig Voleybol 15. Grup'ta heyecanlı bir Kayseri derbisi oynandı. Kayseri Jimnastik Spor Kulübü, aynı şehrin takımı Kayseri Voleybol Spor Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve oyunun kontrolünü hiç bırakmayan servislerde başarılı olan Kayseri Jimnastik, set kaybı yaşamadan sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kadınlar 2. Lig Voleybol 15. Grup'ta heyecanlı bir Kayseri derbisi oynandı. Kayseri Jimnastik Spor Kulübü, aynı şehrin takımı Kayseri Voleybol Spor Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve oyunun kontrolünü hiç bırakmayan servislerde başarılı olan Kayseri Jimnastik, set kaybı yaşamadan sahadan 3-0 galip ayrıldı.