Fenerbahçe Medicana Aydın’da fırtına gibi esti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanarak ligdeki müthiş serisini sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Aydın Büyükşehir Belediyespor, 26-24'lük skorla öne geçti. İkinci sette bu kez Fenerbahçe Medicana daha etkiliydi ve seti 26-24 alarak durumu eşitledi.
Üçüncü setten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, 25-17 ve 25-14'lük skorlarla son iki seti kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaparak zirve takibini sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz
Aydın B.Ş.B.: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)
Setler: 24-26, 26-24, 17-25, 14-25
Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)