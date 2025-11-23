CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Medicana Aydın'da fırtına gibi esti!

Fenerbahçe Medicana Aydın'da fırtına gibi esti!

Sultanlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 17:37
Fenerbahçe Medicana Aydın’da fırtına gibi esti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanarak ligdeki müthiş serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Aydın Büyükşehir Belediyespor, 26-24'lük skorla öne geçti. İkinci sette bu kez Fenerbahçe Medicana daha etkiliydi ve seti 26-24 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü setten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, 25-17 ve 25-14'lük skorlarla son iki seti kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaparak zirve takibini sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

Aydın B.Ş.B.: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

Setler: 24-26, 26-24, 17-25, 14-25

Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

