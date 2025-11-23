Fenerbahçe Medicana Aydın’da fırtına gibi esti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanarak ligdeki müthiş serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Aydın Büyükşehir Belediyespor, 26-24'lük skorla öne geçti. İkinci sette bu kez Fenerbahçe Medicana daha etkiliydi ve seti 26-24 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü setten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, 25-17 ve 25-14'lük skorlarla son iki seti kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaparak zirve takibini sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

Aydın B.Ş.B.: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

Setler: 24-26, 26-24, 17-25, 14-25

Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)