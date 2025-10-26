CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, evinde ağırladığı Galatasaray Daikin'i mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 20:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Cazaute, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Dangubic, Sıla Çalışkan, Ogbogu)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Akyol, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Frantti, Bongaerts, Ayçin Akyol, Carutasu, Lukasik)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 85 dakika (31, 30, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, evinde ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Galatasaray Daikin ise ilk kez mağlup oldu.

R. Madrid - Barcelona | CANLI
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
DİĞER
Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı! Ehliyetine el konuldu...
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!
G.Saray geriden gelerek kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen Buruk'u yakaladı Osimhen Buruk'u yakaladı 19:50
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 19:44
Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! 19:15
Icardi: G.Saray'daki hedefim... Icardi: G.Saray'daki hedefim... 19:19
F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te 19:22
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! 19:31
Daha Eski
Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! 18:17
Trabzon'da kazanan A. Efes! Trabzon'da kazanan A. Efes! 18:35
Eczacıbaşı deplasmanda set vermedi Eczacıbaşı deplasmanda set vermedi 18:37
G.Saray geriden gelerek kazandı! G.Saray geriden gelerek kazandı! 18:59
Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! 18:59
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! 19:01